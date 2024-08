Mike McGlone: Gold auf 3.000 Dollar? Schlimmere Krise als 2008?

Mike McGlone, Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence, zog unheimliche Parallelen zur Finanzkrise von 2008 und warnte in einem Interview mit Jeremy Szafron, Moderator bei Kitco News , dass die aktuelle Situation möglicherweise noch schlimmer sein könnte. "Meiner Einschätzung nach wird es noch schlimmer werden", meinte McGlone. "Erstens, wenn man sich die Aktienmarktvolatilität ansieht, den großen Volatilitätsindex, den 52-wöchigen gleitenden Durchschnitt abzüglich des Zinssatzes für Staatsanleihen, ist sie so niedrig wie 2007.McGlone äußerte sich sehr besorgt über eine mögliche weltweite Rezession und wies auf die kritische Situation in China hin. "China steuert auf eine ziemlich schwere Rezession, vielleicht sogar eine Depression zu. Schauen Sie sich nur die Anleiherenditen an: Die Rendite einer 10-Jahresanleihe liegt heute Morgen bei 2,15% und damit deutlich unter der des US-Finanzministeriums mit 3,78%." Er merkte an, dass sich das aktuelle Szenario von der Krise 2008 unterscheidet, die von den USA ausging: "Jetzt denke ich, dass es sich um eine globale Makrokrise handelt."In diesem turbulenten Umfeld betonte McGlone, wie wichtig es ist, die Anlagestrategien auf risikoarme Anlagen umzustellen. "Im aktuellen Umfeld ist es klug, Risikoanlagen unterzugewichten und risikoarme Anlagen wie Gold und lange US-Staatsanleihen zu übergewichten", riet er. Insbesondere Gold zeichnet sich als widerstandsfähiger Vermögenswert aus. "Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gold die Marke von 3.000 Dollar erreicht. Es könnte den S&P 500 auf demselben Niveau treffen", prognostizierte McGlone. Er erklärte, dass die historische Performance von Gold in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität in Verbindung mit seiner Rolle als Absicherung gegen die Entwertung von Währungen es als einen starken Vermögenswert für die Zukunft positioniert.© Redaktion GoldSeiten.de