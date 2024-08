Goldpreis stabil über 2.500 $ inmitten von Zinssenkungsjubel

Der Goldpreis gab am Montag im asiatischen Handel leicht nach, blieb aber in Sichtweite der Rekordhochs der vergangenen Woche, da die Aussicht auf niedrigere US-Zinsen den Dollar schwächte und die Aussichten für die Metallmärkte aufhellte. Dies geht aus einem Bericht von Investing.com hervor. Das gelbe Metall erreichte in der vergangenen Woche ein Rekordhoch und führte die Gewinne an den Metallmärkten an, da die Händler die taubenhaften Kommentare der US-Notenbank begrüßten.Eine gewisse Nachfrage nach sicheren Häfen gab dem Gold ebenfalls Auftrieb, da die Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas kaum Ergebnisse brachten, während die Feindseligkeiten im Nahen Osten anhielten und von Angriffen der Hisbollah auf Israel angeheizt wurden.Die Gewinne des gelben Metalls kamen zustande, als der Dollar auf ein 13-Monats-Tief fiel, da sich die Überzeugung durchsetzte, dass die Fed im September mit Zinssenkungen beginnen wird. Diese Vorstellung wurde durch Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am Freitag unterstützt, der sagte, dass Zinssenkungen unmittelbar bevorstünden und eine weitere Abschwächung des Arbeitsmarktes nicht wünschenswert sei.© Redaktion GoldSeiten.de