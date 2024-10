Ungarische Nationalbank stockt Goldreserven auf 110 Tonnen auf

Die Ungarische Nationalbank (MNB) hat beschlossen, die Menge an Währungsgold in ihren internationalen Reserven von 94,5 Tonnen auf 110 Tonnen zu erhöhen, teilte die Zentralbank vor Kurzem mit. Dies geht aus einem Bericht der Website Daily News Hungary hervor.Die Entscheidung wurde durch die sich verstärkenden globalen Wirtschafts- und Kapitalmarkttrends unterstützt, die in den letzten Jahren zu einer Aufwertung der Rolle von Gold geführt haben, so die Bank. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit in der Weltwirtschaft habe Gold als sicherer Hafen an Bedeutung gewonnen und das Vertrauen in das Land und die finanzielle Stabilität gestärkt, fügte sie hinzu.Im Einklang mit den langfristigen nationalen und wirtschaftsstrategischen Zielen hat die MNB ihre Goldreserven im Jahr 2018 auf 31,5 Tonnen mehr als verzehnfacht und bis 2021 auf 94,5 Tonnen verdreifacht. Mit der Aufstockung der aktuellen Goldreserven auf 110 Tonnen setzte die MNB den 2018 begonnenen Prozess des Goldankaufs fort, um ihre langfristigen nationalen strategischen Ziele zu erreichen. Die ungarischen Goldreserven haben damit ein Rekordniveau erreicht. Ungarn verfüge über die höchsten Goldreserven pro Kopf in Mittel- und Osteuropa, heißt es abschließend bei Daily News Hungary.© Redaktion GoldSeiten.de