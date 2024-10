Royal Canadian Mint: Neue Gold-Maple-Leaf-Münze aus Detour-Lake-Mine von Agnico Eagle

Die Royal Canadian Mint gibt ihre neueste Gold-Maple-Leaf-Anlagemünze heraus, die vollständig aus einer einzigen Mine stammt und den Mitgliedern von Costco Canada die erste Gelegenheit bietet, eine der weltweit beliebtesten reinen 1-Unzen-Goldanlagemünzen zu erwerben, die nach den strengsten Trennungsprotokollen der Branche gewonnen und veredelt wurde. Die 1-Unzen-Münze zu 99,99% Gold besteht vollständig aus Gold aus der Detour-Lake-Mine des kanadischen Bergbaugiganten Agnico Eagle im Norden Ontarios. Diese besondere Goldanlagemünze der Royal Canadian Mint ist ab sofort in ausgewählten Costco-Filialen in ganz Kanada sowie online unter www.costco.ca erhältlich.Die Rückseite der Münze zeigt die detaillierte Gravur eines Zuckerahornblatts von Walter Ott, dem Markenzeichen der Maple-Leaf-Familie. Dieses zentrale Motiv ist ebenfalls von einer Reihe präzise gearbeiteter radialer Linien umgeben. Darunter befindet sich ein mikrograviertes Sicherheitsmerkmal in Form eines Ahornblatts, in das die Zahl "24" eingraviert ist, die nur unter Vergrößerung sichtbar ist und das Ausgabejahr der Münze angibt. Neben dem Sicherheitsmerkmal befindet sich ein Geheimzeichen in Form einer Hand, die eine Weltkugel hält, was die Herkunft des 99,99% reinen Goldes der Münze aus einer einzigen Quelle symbolisiert."Agnico Eagle ist stolz darauf, ein bevorzugter Partner als vertrauenswürdige Quelle für verantwortungsvoll produziertes Gold für die Goldmünze der Royal Canadian Mint zu sein", sagte Ammar Al-Joundi, Präsident und CEO von Agnico Eagle Mines. "Nach einer Münze aus der Meliadine-Mine im Jahr 2022 ist dies die zweite Goldmünze aus einer einzigen Mine, die ausschließlich aus Gold aus einem Betrieb von Agnico Eagle hergestellt wird. Wir haben eine starke Kultur des verantwortungsvollen Handelns aufgebaut und bemühen uns mit jeder Maßnahme, die wir ergreifen, unsere Verpflichtung zu erfüllen, sicherzustellen, dass jede Unze Gold, die von Agnico Eagle gefördert wird, den höchsten Standards der Verantwortung und Nachhaltigkeit entspricht."© Redaktion GoldSeiten.de