Hisbollah sollen 500 Mio. $ in Gold & Bargeld in Bunker unter Beiruter Krankenhaus verstecken

Nach Angaben der IDF soll die Hisbollah in einem geheimen Bunker 500 Millionen Dollar in Gold und Bargeld versteckt haben, schreibt die Website Odishabytes in einem Artikel. Der Bunker sei früher von dem getöteten Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah geleitet worden.Der Sprecher der IDF, Konteradmiral Daniel Hagari, veröffentlichte ein Foto und eine Videosimulation des Gebäudes, bei dem es sich um den Bunker handeln soll. Hagari stellte jedoch klar, dass Israel keine Pläne habe, den Bunker anzugreifen. "Heute Abend werde ich Geheimdienstinformationen über einen Ort veröffentlichen, den wir nicht angegriffen haben – wo die Hisbollah Millionen von Dollar in Gold und Bargeld hat – den Bunker von Hassan Nasrallah. Wo ist dieser Bunker? Direkt unter dem Al-Sahel Krankenhaus im Herzen von Beirut", sagte Hagari in einer Videobotschaft, die auf dem offiziellen Account der IDF auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde.Hagari behauptete, der wichtigste finanzielle Arm der Hisbollah sei die Vereinigung Al-Qard Al-Hassan (AQAH), "die dem libanesischen Volk Finanzdienstleistungen anbietet und die Gehälter der Hisbollah-Agenten bezahlt". AQAH ist als Wohltätigkeitsorganisation registriert, wurde aber von Israel und den USA beschuldigt, der Hisbollah den Zugang zu Geld- und Goldreserven für militärische Zwecke zu erleichtern. "Das Finanznetzwerk der Hisbollah stützt sich auf zwei Haupteinnahmequellen: Geld vom iranischen Regime und Geld von der libanesischen Bevölkerung. Die iranischen Streitkräfte überweisen der Hisbollah Geld aus dem Verkauf von iranischem Öl in Syrien. Der Iran schickt auch Koffer mit Bargeld und Gold per Flugzeug an die iranische Botschaft in Beirut, die dann direkt an die Hisbollah geht [...]", erklärte er.Hagaris Behauptungen kamen nach den verstärkten israelischen Luftangriffen im Libanon, die nach Angaben der IDF ein Versuch waren, die Finanzen der Hisbollah zu stören. Hagari behauptete, eines der Hauptziele sei ein unterirdischer Tresor mit Bargeld und Gold im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar gewesen. Er ließ offen, ob alle Gelder bei dem Angriff zerstört wurden, sagte aber, dass mit weiteren Luftangriffen zu rechnen sei.© Redaktion GoldSeiten.de