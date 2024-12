Ole Hansen: Erlebt Gold in diesem Jahr eine Weihnachtsrally?

Anleger, die auf eine Weihnachtsrally bei Gold hoffen, sollten vorsichtig sein, da die jüngste Volatilität zumindest für dieses Jahr ein Preishoch signalisieren könnte, so Ole Hansen, Head of Commodity Strategy bei der Saxo Bank laut Kitco News . Er stellt in seinem jüngsten Bericht fest, dass Gold in den letzten sieben Jahren in Folge im Dezember solide Gewinne erzielt hat. Obwohl die jüngste Korrektur des Goldpreises im letzten Monat des Jahres zu einer Schnäppchenjagd verleiten könnte, bleibe der hohe Preis des Metalls ein Risiko, so Hansen. "Der größte Gegenwind bleibt der bereits starke Anstieg des Goldpreises um 28,3% in diesem Jahr, was nahe an den 29,6% von 2010 und den 31% von 2007 liegt. Obwohl sich an den fundamentalen Aussichten bis 2025 nichts geändert hat, könnte ein Anstieg dieser Größenordnung vor Jahresende zu Gewinnmitnahmen und Positionsauflösungen führen", meinte Hansen in seinem Kommentar.Auch wenn der Goldpreis im Dezember womöglich keine neuen Höchststände erreichen wird, bleibt Hansen für das Jahr 2025 optimistisch und prognostiziert für das neue Jahr einen Preis von 3.000 $. Er fügte hinzu, dass geopolitische Unsicherheit das Edelmetall weiter stützen dürfte. "Die Einführung von Handelszöllen auf US-Importe im nächsten Jahr wird allgemein als positiv für den US-Dollar angesehen, aber die Auswirkungen eines stärkeren Dollar könnten die Weltwirtschaft beeinträchtigen und insbesondere Ländern schaden, die von auf Dollar lautenden Schulden, Rohstoffhandel und exportgetriebenem Wachstum abhängig sind. "Trumps radikale Pläne für Zölle, Steuersenkungen und Abschiebungen unterstreichen das Risiko eines unerwarteten Anstiegs von Inflation und Verschuldung – zwei Faktoren, vor denen sich Goldanleger schützen wollen."Hansen merkte auch an, dass Gold von weiteren Zentralbankkäufen und der lockeren Geldpolitik der US-Notenbank profitieren dürfte. Der langfristige Aufwärtstrend ist laut Hansen darauf zurückzuführen, dass der Goldpreis trotz des starken Verkaufsdrucks die kritische Unterstützung bei rund 2.600 $ halten konnte. Kurzfristig, so Hansen, bleibe Gold anfällig für die mögliche Politik des designierten US-Präsidenten Donald Trump.© Redaktion GoldSeiten.de