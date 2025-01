Gold: Noch Unentschlossen

Der Goldpreis stabilisierte sich an den Vortagen. Zuvor scheiterte der Wert an der Hürde bei 2.721 USD und fiel dynamisch aus dem alten Aufwärtstrend. Dieser wird innerhalb der Gegenbewegung erneut erreicht, jedoch prallt Gold dort leicht nach unten ab.Weitere Kursgewinne sind möglich, wenn es gelingt, den bei 2.665 USD liegenden Aufwärtstrend schnell zurückzuerobern. In diesem Fall könnten 2.721 USD erneut erreichbar werden. Nach dem Pullback besteht derzeit aber die Gefahr, deutlicher nach unten abzuprallen. Der Bereich 2.532 USD stellt in diesem Fall eine wichtige Unterstützung dar.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)