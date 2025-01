Goldpreis fällt, Dollar steigt wegen Zinsaussichten auf Zweijahreshoch

Der Goldpreis gab am Montag im asiatischen Handel leicht nach und wurde von einem stärkeren Dollar unter Druck gesetzt, da die Erwartung einer langsameren Lockerung der Geldpolitik die Trader in den Dollar trieb, so ein Bericht von Investing.com . Das gelbe Metall hat seit Ende Dezember kontinuierlich an Boden verloren, nachdem die US-Notenbank angekündigt hatte, die Zinsen bis 2025 langsamer zu senken. Die jüngste Rally des Dollars wurde vor allem durch diesen Gedanken ausgelöst. Abwiegelnde Äußerungen einiger Fed-Vertreter am Wochenende setzten den Goldpreis zusätzlich unter Druck.Die Verluste bei Gold und die Stärke des Dollar kamen, nachdem zwei Fed-Vertreter gewarnt hatten, dass der Kampf der Notenbank gegen die Inflation noch nicht vorbei sei, was auf einen restriktiveren Zinsausblick hindeuten könnte. Der Dollar stabilisierte sich im asiatischen Handel, nachdem er auf den höchsten Stand seit November 2022 gestiegen war.Sowohl Gouverneurin Adriana Kugler als auch Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco, erklärten, dass die Zentralbank die Inflation noch nicht für besiegt erklärt habe und den Arbeitsmarkt genau auf Anzeichen einer Schwäche beobachte. Eine hartnäckige Inflation und ein starker Arbeitsmarkt geben der Fed weniger Anreize, die Zinsen zu senken. In dieser Woche stehen die Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im Mittelpunkt, die weitere Hinweise auf die Zinsentwicklung geben werden, heißt es in dem Artikel.© Redaktion GoldSeiten.de