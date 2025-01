Silber: Rally vor wichtiger Hürde

Silber bewegte sich in den Vorwochen aus dem langfristigen Aufwärtstrend nach unten heraus. Die Notierungen konnten sich jedoch auf der Unterkante des Trendkanals der Vorwochen fangen und an den Vortagen wieder deutlicher erholen.Innerhalb des Trendkanals der Vorwochen bietet sich noch Spielraum nach oben. Ausgehend von der bei 31,00 USD liegenden Oberkante muss aber einkalkuliert werden, dass Silber wieder nach unten rutscht. Abgaben in Richtung 27,50 USD wären dann möglich. Schafft es der Kursverlauf jedoch über die 31,00 USD klar hinaus, könnte die mittelfristige Aufwärtsbewegung in Richtung 32,50 USD wieder aufgenommen werden.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)