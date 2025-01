Silber: Erholung erreicht wichtige Hürde

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen wieder deutlicher nach oben. Die Notierungen erreichten in diesem Zuge zuletzt den mittelfristigen Abwärtstrend, können das Niveau jedoch behaupten.Die Erholung der Vorwochen könnte sich innerhalb des mittelfristigen Abwärtstrendkanals als bärsiche Flagge darstellen. Sollte Silber daraus nach unten ausbrechen, unterhalb der 29,00 USD, sind Abgaben bis in den Bereich 28,14-27,50 USD wieder möglich. In diesem Fall würde auch der Bruch des langfristigen Aufwärtstrends bestätigt werden. Alternativ könnte sich das Chartbild oberhalb der 31,50 USD, bei einer Rückeroberung des Aufwärtstrends, wieder aufhellen.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)