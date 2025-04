Ölpreis (Brent): Kurserholung beendet?

Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag seitwärts weiter. Nach der stark volatilen Phase der Vorwoche kommt es zu einer weiteren Stabilisierung. Zuletzt rutschen die Notierungen auf dem gebrochenen Abwärtstrend der Vortage zurück.Nachdem an den Vortagen ausgehend von 58,69 USD ein Pullback erfolgt ist, bietet sich die Möglichkeit erneut abrutschender Notierungen. Spielraum ist bis in den Bereich der 62,30 USD kurzfristig gegeben. Davon ausgehend wird eine zweite Aufwärtswelle möglich. Rutscht Brent aber auch unter die 62,30 USD, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der 58,69 USD verstärken. Weiterhin wäre der Anstieg über 66,65 USD ein erstes bullisches Signal.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)