Ölpreis (Brent): Pullback bereits beendet?

Für den Ölpreis Brent ging es am Montag moderat abwärts. Die Notierungen bewegten sich dabei aus dem steilen Aufwärtstrend der Vortage nach unten heraus. Im Handelsverlauf ebbte der Verkaufsdruck schnell wieder ab.Weitere Abgaben sind bei Brent jederzeit möglich. Spielraum bietet sich bis in den Bereich der 64,00 USD. Rutscht der Kursverlauf unter dieses Niveau, könnte auch die übergeordnete Abwärtsbewegung nach dem Pullback an die 68,69 USD wieder eingeleitet werden. Nachdem sich Brent jedoch nach dem Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends schnell stabilisieren konnte, ist die Chance eines zweiten Tests der 68,69 USD gegeben.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)