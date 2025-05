Frank Holmes: Goldpreis wird unter Trump auf 6.000 $ steigen  dank Dollar-Reset

Frank Holmes, CEO von U.S. Global Investors und Executive Chairman von Hive Digital Technologies, prognostiziert, dass der Goldpreis bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump auf 6.000 $ je Unze steigen könnte, angetrieben von einem strukturellen Reset im globalen Finanzsystem, einer fortschreitenden Entdollarisierung und einer verstärkten Goldanhäufung durch souveräne Nationen, insbesondere China.In einem Interview mit Kitco News erklärte er, dass jede Zollerhöhung zu einer entsprechenden Abwertung des Dollars führen könnte, was den Goldpreis weiter in die Höhe treiben würde. Derzeit liegt der Goldpreis bei rund 3.300 $ pro Unze, nachdem er kürzlich ein Rekordhoch von 3.509 $ erreicht hatte. JPMorgan geht davon aus, dass der Goldpreis innerhalb des nächsten Jahres auf 4.000 $ steigen könnte, obwohl Holmes angesichts der stetig wachsenden Goldreserven der Zentralbanken optimistischer ist.China sei ein wichtiger Akteur bei der Anhäufung von Gold und soll seine Reserven im ersten Quartal 2025 um mehr als 27 Tonnen auf insgesamt über 2.300 Tonnen erhöht haben. Holmes vermutet, dass diese Strategie Teil von Chinas Plan ist, seine Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern und den Yuan als glaubwürdige Handelswährung zu stärken.Er weist auf die geopolitischen Spannungen, die militärische Expansion und die Wirtschaftspolitik hin, die mit dem schwindenden Einfluss des Dollars zusammenhängen, und stellt die These auf, dass inmitten dieser Verschiebungen ein Reset-Knopf gedrückt wird. Während die US-Notenbank unter Druck steht, die Zinsen zu senken, hat der Internationale Währungsfonds das BIP-Wachstum in den USA herabgestuft, was ebenfalls auf eine mögliche Verlangsamung der Wirtschaft hindeutet.Vor dem Hintergrund steigender Goldpreise stellt Holmes fest, dass viele Anleger das Potenzial von Goldaktien noch nicht voll ausgeschöpft haben und die Allokation in börsengehandelten Fonds relativ gering ist. Er weist darauf hin, dass große Goldminenunternehmen wie Newmont Corp. nicht nur mit den gestiegenen Kosten zurechtkommen, sondern auch mit beträchtlichen Cashflows und Aktienrückkäufen positiv reagieren. Er betont, dass der Anstieg des Goldpreises zu einem verstärkten Interesse an Junior- und Mid-Tier-Unternehmen führen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de