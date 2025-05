BofA: Goldpreis könnte bei 3.500 $ seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht haben

Die Mai-Ausgabe der weltweiten Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern ergab einen deutlichen Stimmungsumschwung bei den Anlegern: Gold wird nun von einem Rekordanteil von 45% als "überbewertet" angesehen, berichtet Mining.com . Dies ist ein bemerkenswerter Anstieg gegenüber 34% im April, was mit dem Anstieg des Goldpreises auf historische Höchststände zusammenfiel. Dabei überschritt der Goldpreis erstmals die Marke von 3.500 $ pro Unze.Die Experten der Bank of America, darunter Francisco Blanch, sind der Meinung, dass diese weit verbreitete bullische Positionierung darauf hindeutet, dass viele Anleger einen kurzfristigen Höchststand des Goldpreises möglicherweise bereits erreicht haben. Blanch wies darauf hin, dass das derzeitige Nachfragewachstum nach Gold, das durch Fondszuflüsse und Zentralbankkäufe angetrieben wird, bei etwa 5% im Jahresvergleich liegt – und damit unter den geschätzten 10%, die erforderlich sind, um den Preis von über 3.500 $ zu halten. Dies könnte auf eine mögliche Preisstabilisierung oder einen Preisrückgang hindeuten, so der Bericht.Trotz des beeindruckenden Anstiegs des Goldpreises um mehr als 22% im aktuellen Jahr warnt Blanch, dass die jüngste Volatilität und die sich verändernden Nachfragemuster – wie der Rückgang der Schmucknachfrage um 20% – auf einen möglichen kurzfristigen Höchststand hindeuten könnten. Er wies darauf hin, dass der derzeitige Abwärtsdruck auf die Goldpreise in nächster Zeit wahrscheinlich anhalten wird, sofern es nicht zu einem weiteren negativen geopolitischen Ereignis oder einem Nachfrageschub kommt.Die Bank hatte zuvor ein Zeitfenster von zwei Jahren festgelegt, in dem der Goldpreis 3.500 US-Dollar erreichen sollte – ein Ziel, das bereits vorzeitig erreicht wurde. Ihre jüngsten Prognosen für die Jahre 2025 und 2026 lagen bei 3.063 $ bzw. 3.350 $ pro Unze. Auf die Frage, was den Goldpreis wieder auf die Marke von 3.500 $ bringen könnte, sagte Blanch: "Es ist ein ziemlich großer Strich im Sand; es müsste eine weitere massive Ebene geopolitischer Unsicherheit geben."© Redaktion GoldSeiten.de