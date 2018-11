Silber: Handelsmarken werden abgesteckt

Silber rutschte in den vergangenen Monaten stark ab, nachdem die bei 16,20 USD liegende Unterstützung nicht gehalten werden konnte. Die Notierungen fielen bis 13,95 USD, um darüber in den vergangenen Wochen eine Stabilisierung einzuleiten. Es gelang in diesem Zuge die Ausbildung einer kleinen Handelsspanne zwischen 14,25 USD und 14,92 USD.Innerhalb der Handelsspanne der Vorwochen könnte sich Silber zunächst noch weiterentwickeln. Der Ausbruch aus dieser Range dürfte dann ein neues Richtungssignal bieten. Geht es über die 14,92 USD hinaus, sind steigende Notierungen in Richtung 15,63 USD möglich, mit einem Zwischenziel bei 15,20 USD. Unterhalb der 14,25 USD könnte sich die Korrektur hingegen bis in den Bereich 13,95 USD ausdehnen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG