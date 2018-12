Produktionszahlen der US-amerikanischen Silberminen im August 2018

Diese Woche gab das Institut US Geological Survey ( USGS ) die Daten über die geförderte Silbermenge in den USA für den Monat August 2018 heraus. Laut den Angaben produzierten US-amerikanische Minen im besagten Monat 77.600 Kilogramm Silber, 7% mehr als im Juli 2018 aber ein Rückgang von 7% verglichen mit August 2017.Die durchschnittliche tägliche Fördermenge betrug im August 2018 2.500 Kilogramm, eine Zunahme von 7% im Vergleich zum Juli 2018, doch 7% weniger als im Vorjahreszeitraum.Der von Engelhard Industries realisierte durchschnittliche Silberpreis belief sich im achten Monat des Jahres auf 15,01 US-Dollar je Unze Silber. Eine Senkung von 5% im Vergleich zu Juli 2018 und damit der zweite Monat in Folge mit sinkendem Silberpreis.© Redaktion GoldSeiten.de