Zentralbanken verlassen sich auf Gold angesichts Unsicherheit

Es scheint als würden die weltweiten Zentralbanken aggressiv Gold erwerben, so berichtet das Nachrichtenportal Business Standard . Deren Nettokäufe zum Stand vom November 2018 beliefen sich auf 480 Tonnen, der höchste Wert seit 2015, so hießt es vom World Gold Council (WGC)."Zentralbankkäufe haben kürzlich zugenommen und scheinen diesem Trend weiter zu folgen. Die Motivation, Gold zu kaufen, unterscheidet sich von Land zu Land. Zentralbanken haben meist drei Hauptziele, wenn es um Reservevermögenswerte geht", erklärte Natalie Dempster vom WGC. "Das sind: Ihre Vermögenswerte sicher und liquid zu halten sowie Einkünfte erzielen. Gold kann ihnen dabei helfen, diese drei Ziele zu erreichen."Branchenexperten meinen, dass das gelbe Edelmetall eine neue Rolle in der Veränderung des internationalen Finanzsystems spielen könnte. Das weltweite Finanzsystem, so sagen sie, wird sich vom aktuellen unipolaren, also vom Dollar abhängigen, System zu einer multipolaren Reservewährungsstruktur entwickeln.Und angesichts der unsicheren Zukunft bauen Zentralbanker ihre Goldreserven zudem als Absicherung aus.© Redaktion GoldSeiten.de