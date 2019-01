Silber - Bullen müssen bald reagieren

In den vergangenen Monaten konnte sich Silber auf niedrigem Niveau stabilisieren. Es gelang eine Bodenbildung zwischen 13,95 USD und 14,92 USD, welche mit einem dynastischen Ausbruch zum Jahreswechsel nach oben aufgelöst wurde. Nach einem Anstieg bis zur 15,94 USD-Marke rutschte Silber an den Vortagen moderat zurück.Der Pullback erreichte zuletzt den Aufwärtstrend der Vorwochen sowie gleichermaßen eine alte Unterstützung bei 15,20 USD. Hier bietet sich die Chance, den Rücklauf zu beenden, sodass die an den Vortagen gebildete kleine bullische Flagge nach oben aufgelöst werden könnte. Gelingt dies mit dem Überwinden der 15,65 USD, könnten wieder 16,20 USD und im weiteren Verlauf auch 17,00 USD erreichbar werden. Ein klarer Rutsch unter 15,20 USD kann hingegen schnell wieder bis 14,92 USD führen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG