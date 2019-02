Silber: Rally gewinnt an Fahrt

Silber konnte in den vergangenen Monaten einen charttechnischen Boden ausbilden, welcher mit einem Bruch der 14,92 USD nach oben aufgelöst wurde. An der bei 16,20 USD liegenden Hürde scheiterte der Kursverlauf, um zeitweise aus dem mehrwöchigen Aufwärtstrend nach unten auszubrechen. Dieser wurde jedoch am Dienstag klar zurückerobert.Der Rückfall der Vortage stellt sich damit zunächst als Bärenfalle dar, was eine Fortsetzung der Rally nach sich ziehen könnte. Spielraum bietet sich bis 16,20 USD. Wird diese Hürde durchbrochen, könnte der Abwärtstrend bei 16,50 USD und später der Bereich 16,90 USD erreicht werden. Unterhalb der 15,50 USD wird es alternativ kurzfristig bärischer.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG