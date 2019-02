U.S. Mint beendet Produktion von Münzen mit 90% Silbergehalt

Die Prägestätte United States Mint (U.S. Mint) hört auf, Silbermünzen mit einem Metallgehalt von 90% Silber und 10% Kupfer zu produzieren, meldet das Nachrichtenportal CoinsNews . Von nun an prägt die U.S. Mint diese Silbermünzen ausschließlich mit einem Silbergehalt von 99,9%.Der erhöhte Silbergehalt werde für die Münzen "Dime", "Quarter", "Half-Dollar" und 1-Dollar-Gedenkmünze verwendet, alle anderen Münzzusammensetzungen ändern sich nicht, so der Sprecher der U.S. Mint Michael White.Die oft als "coin silver" (Münzsilber) bezeichnete Legierung aus 90% Silber und 10% Kupfer war ein Eckpfeiler der US-Münzen in Umlauf seit dem frühen 19. Jahrhundert bis 1965. Ab Dezember 2015 war die U.S. Mint gesetzlich verpflichtet, Silbermünzen für numismatische Produkte, wie die jährlichen Sammlerboxen mit einem Silbergehalt von 90% herzustellen.Die Vorteile der Silbermünzen mit einem Feingehalt von .999 gegenüber denen mit einem 90 zu 10 Silber-Kupfer-Verhältnis liegen in einer längeren Lebensdauer der Prägeplatten, weniger Flecken- und Schleierbildung sowie einer insgesamt besseren Verarbeitungsqualität des Feinsilbers. Münzsets mit .999 Feinsilbergehalt werden 2019 unter anderen das Set ATB Quarters Silber Proof, das Vorzeigeproduktset Silver Proof und das limitierte Set Silver Proof sein.© Redaktion GoldSeiten.de