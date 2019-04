China erhöht Goldreserven zum vierten Mal in Folge

China erhöhte seine Goldreserven nun schon zum vierten Monat in Folge, so Trend News Agency . Offiziellen Daten zufolge beliefen sich die Goldreserven des Landes Ende März auf 60,62 Millionen Unzen, ein Anstieg von 360.000 Unzen verglichen mit Februar.Dies entspricht einem Wert von etwa 78,5 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von den 79,5 Milliarden US-Dollar im Vormonat. Auch andere Zentralbanken auf der Welt erhöhen derzeit ihre Goldreserven. Insgesamt stiegen die weltweiten Goldreserven laut dem World Gold Council 2018 auf 651,5 Tonnen, oder 74% im Vergleich zu 2017.Im Jahr 2019 soll Gold als sicherer Hafen noch attraktiver werden. Grund dafür seien Marktunsicherheiten und die Ausweitung einer protektionistischen Wirtschaftspolitik weltweit, so hieß es in einer Prognose des WGC.© Redaktion GoldSeiten.de