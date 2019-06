Gold-Silber-Verhältnis auf Rekordhoch; Silberrally möglich

Aufgrund erneuter Sorgen um den Handelskrieg sprang der Preis der Goldfutures wieder über 1.300 Dollar je Unze. Silber legte ebenfalls etwas zu, doch nicht so stark wie der Goldpreis, so berichtet die Economic Times Den Unterschied zwischen Gold- und Silberpreis kann man mithilfe des Gold-Silber-Verhältnisses sehen, das sich aktuell auf einem mehrjährigen Hoch befindet; was darauf hindeutet, dass Silber derzeit unterbewertet ist. Vergangene Spitzen dieses Verhältnisses gingen Edelmetallbullenmärkten voraus, in denen Silber das gelbe Edelmetall übertraf.Die Spekulanten am Silbermarkt sind aktuell aggressiv Short positioniert. Das letzte Mal, als diese derartige Short-Positionen eingenommen haben, war im November 2018, als sich Silber bei etwa 14 Dollar je Unze befand und dann auf 16 Dollar je Unze stieg. Angesichts der Tatsache, dass Spekulanten eine Tendenz dazu besitzen, sich von einem Extrem zum nächsten zu bewegen, könnte sich die Positionierung der Silberspekulanten weiter verschlechtern.Obwohl Silber billiger erscheint als Gold, würden Vermögensverwalter sichere Häfen mit den Charakteristika von Gold bevorzugen. Es bestehe jedoch die Möglichkeit, dass jegliches Short Covering eine Silberpreisrally auslösen könnte, wie man sie zuletzt im November 2018 beobachten konnte.© Redaktion GoldSeiten.de