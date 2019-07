Ray Dalio: Gold wird wichtig, wenn Niedrigzins- & QE-Ära zu Ende geht

Ray Dalio meint, dass die aktuelle Ära niedrigerer Zinsen und quantitativer Lockerung zu Ende gehen könnte, so berichtet Bloomberg . Seine Antwort auf ein neues Marktparadigma: Gold."Ich glaube, dass Gold im Portfolio sowohl das Risiko reduziert als auch die Erträge verstärkt" erklärte der milliardenschwere Gründer des Investmentunternehmens Bridgewater Associates."Die große Frage ist nur, welches Investment sich in einem konjunkturbelebend Umfeld gut entwickeln wird, in dem es hohe Passiva gibt und in dem es deutliche interne Konflikte zwischen Kapitalisten und Sozialisten sowie externe Konflikte gibt", meinte Dalio.Dies sei auch ein guter Augenblick, um sich zu fragen, was zur nächstbesten Währung oder Wertanlage werden wird, die man im Besitz behalten sollte, wenn die Zentralbanker weiterhin ihre Währungen in einem Fiatwährungssystem entwerten.© Redaktion GoldSeiten.de