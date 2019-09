Platin: In Wartestellung

Für Platin ging es in den Vorwochen steil nach oben. Die Notierungen schafften in diesem Zuge auch den Ausbruch über die bei 957 USD liegende Hürde, was bis 992 USD führte. Dort setzte eine Konsolidierung ein. Platin kann innerhalb des Rücklaufs bereits oberhalb der bei 915 USD liegenden Unterstützung stoppen.Es bietet sich die Chance, oberhalb der 915 USD die Konsolidierung zu beenden. Bereits ein Ausbruch über die Marke von 965 USD könnte die Rally reaktivieren und einen Anstieg zunächst bis 992 USD, später auch über 1.000 USD nach sich ziehen. Abgaben bis 915 USD sind kurzfristig aber jederzeit noch möglich.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG