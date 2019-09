Silber: Rallyfortsetzung deutet sich an

Silber bewegte sich in den vergangenen Monaten stark aufwärts, wobei sich der finale Anstieg bis 19,65 USD zunächst als kurzfristige Übertreibung darstellte. Die Notierungen konsolidierten die Rally in den vergangenen Wochen aus, um sich bei 17,37 USD zu fangen. Darüber schob sich der Kursverlauf zuletzt nach oben.Es bietet sich die Chance, die Rally insgesamt wieder aufzunehmen, ausgehend von 18,65 USD könnte jedoch zunächst ein Rücksetzer anstehen. Wenn es Silber gelingt, sich über 18,70 USD zu bewegen, wird der Weg in Richtung 19,65 USD relativ frei. Abgaben unter 17,37 USD würden das Chartbild alternativ deutlich eintrüben. Dann könnte eine zweite Abwärtswelle bis 16,66 USD führen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG