Gold: Abwärtstrend setzt sich durch

Der Goldpreis bewegt sich bereits seit September nach einem Doppeltop abwärts. Die Notierungen scheiteten dabei im Bereich der 1.517 USD und rutschten in den Vorwochen auf ein neues Tief. Die davon ausgehende Erholung in Form einer bärischen Flagge scheiterte zuletzt an der Hürde bei 1.480 USD, was Gold nach unten herausgedrückt hat.Weitere Abgaben deuten sich an, welche die Notierungen in Richtung der gebrochenen langfristigen Aufwärtstrendlinie schieben könnten, welche bei 1.410 USD Unterstützung bietet. Darüber bietet sich die Möglichkeit einer Gegenbewegung. Schafft es Gold über die 1.480 USD nochmals hinaus, könnte alternativ ein kleiner Boden ausgebildet werden. Dieser würde die Chance bieten, einen Anstieg bis 1.517 USD einzuleiten.