Platin: An der Schlüsselstelle

Platin bewegte sich in den vergangenen Wochen ausgehend von der Hürde bei 957 USD abwärts. Die Notierungen fielen aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend nach unten heraus und erreichten die bei 871 USD liegende Unterstützung. Darüber gelang eine Stabilisierung, welche zuletzt zum gebrochenen Aufwärtstrend führte.Zunächst könnte Platin nur einen weiteren bärischen Pullback an den gebrochenen Trend vollziehen. Rutschen die Notierungen dort nach unten ab, sind schnell Abgaben bis in den Bereich der 871 USD erneut möglich. Darunter droht ein neues Verkaufssignal bis 832 USD. Wenn Platin sich jedoch auch über den bei 935 USD liegenden Abwärtstrend schieben kann, würde sich der Weg bis 957 USD öffnen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG