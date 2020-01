Silber: Rücksetzer deutet sich an

Silber konnte sich in den vergangenen Wochen auf der bei 16,66 USD liegenden Unterstützung fangen, nachdem der Aufwärtstrend der Vormonate durchbrochen wurde. Zuletzt gelang allerdings mit dem Überwinden der 17,30 USD auch der Ausbruch aus dem Korrekturtrend.Nach der Aufwärtswelle der Vortage ist im Bereich der Hürde bei 18,22 USD zunächst eine kleine Zwischenkorrektur möglich. Davon ausgehend könnte ein Rücklauf bis in den Bereich der 17,540 USD anstehen, bevor es ausgehend vom kurzfristigen Aufwärtstrend weiter in Richtung 19,65 USD geht- Rutscht Silber hingegen unter 17,30 USD, wird es wieder bärischer.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG