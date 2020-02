Peter Schiff über den Zustand der Wirtschaft und die künftige Rolle von Gold

StockPulse veröffentlichte kürzlich ein Interview mit Peter Schiff, welches im Januar während der Vancouver Resource Investment Conference 2020 aufgezeichnet wurde.Der Chefökonom und Stratege bei Euro Pacific Capital äußert sich in dem Gespräch mit Rob Goodman ausführlich zur aktuellen wirtschaftlichen Situation weltweit und erklärt warum Gold seiner Meinung nach künftig wieder eine bedeutendere Rolle in der weltweiten Geldpolitik spielen wird.Laut Schiff geht es der Wirtschaft tatsächlich weitaus schlechter als uns die Politik glauben machen möchte. Das robuste Wachstum in den USA sei lediglich ein Mythos, welche die Menschen zur Wiederwahl Trumps und zum Kauf überteuerter Aktien bewegen solle.Weiterhin glaubt der Finanzexperte, dass Gold in Zukunft bei den Notenbanken wieder als Deckung der Fiatwährungen zum Einsatz kommen muss. Die Fiatwährungen müssten mit einem Wert hinterlegt werden, nicht mit einer anderen Fiatwährung wie aktuell der Fall mit dem US-Dollar.Weitere Themen des Gesprächs sind der unterbewertete Silberpreis, die Lage des Bergbauaktienmarktes und künftige politische Entwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de