Dr. Kal Kotecha: Gold wird steigen, wenn Märkte fallen

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach am Rande der PDAC in Toronto mit Dr. Kal Kotecha von Junior Gold Report über dessen aktuelle Einschätzung zum Goldpreis und den Aktien von Junior-Bergbauunternehmen.Der Investmentexperte rechnet nach eigener Aussage mit weiteren Anstiegen der Goldpreise und begründet dies mit dem schwierigen Marktumfeld. Er habe vor einigen Jahren für 2020, 2021 einen wirtschaftlichen Abschwung vorhergesagt und habe damit Recht behalten. Das Coronavirus sehe er eher als Vorwand an. Er glaube, dass die Lage zunächst noch viel schlimmer werde, bevor es wieder deutlich aufwärts gehe. Der globale Abschwung werde vermutlich noch über 2021 hinaus gehen und nicht nur die Wirtschaft betreffen, so Kotecha.In Bezug auf Aktien von Junior-Unternehmen erklärt Kotecha, man müsse bedenken, dass von 100 Junior-Bergbauaktien vielleicht 10 einen genaueren Blick wert seien. Wenn man dazu noch auf gute Finanzen, gute Managementteams, gute Liegenschaften etc. achte, seien vielleicht drei eine Investition wert. Er glaube daher nicht, dass die Junior-Branche zunächst sehr vom Anstieg der Goldpreise profitieren können wird.Vielmehr rechne er damit, dass die Junior-Aktien sich dem allgemeinen Aktienmarkt anschließen werden, wo es durch die aktuellen Unruhen zu weiteren Abschlägen kommen dürfte. Allerdings werde es einige Ausnahmen geben, die sich gut entwickeln dürften und ein Investment wert seien. Er rät zudem dazu, erst dann Käufe zu tätigen, wenn die Panikverkäufe einsetzen.© Redaktion GoldSeiten.de