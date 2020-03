Flucht zum Bargeld geht weiter

Der Goldpreis war am Montag leicht rückläufig, da Investoren lieber Bargeld ansammelten, so berichtet CNBC . Eine zunehmende Anzahl an durch Coronavirus verursachten Stilllegungen drohen die Anreizpakete der weltweiten Zentralbanken zur Bekämpfung des wirtschaftlichen Schadens zu überschatten."Die allgemeine Sorge ist hierbei, wie viel mehr Gold die Investoren verkaufen müssen, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken - es ist eine psychologische Sache, bei der die Leute weiterhin gegen Bargeld verkaufen", erklärte Stephen Innes von AxiCorp.Eine weitere Sorge ist die Möglichkeit, dass Zentralbanken ihr Gold verkaufen müssen, um Dollar zu kaufen, da dieser zunehmend an Stärke gewinnt, meinte Innes auch. Der Dollar hielt sich nahe eines 3-Jahreshoch gegenüber den wichtigen Währungen, während frische Kursabnahmen an den weltweiten Aktienmärkten und Sorgen um knappere Liquidität die Flucht zum Bargeld ankurbelten.© Redaktion GoldSeiten.de