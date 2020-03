Keith Neumeyer: Silberproduktion leidet unter Pandemie

Die Pandemie sorgte dafür, dass mehrere Bergbauanlagen auf der Welt geschlossen werden mussten, so berichtet Kitco News . Das wiederum reduziere die Silberproduktion stark, meint Keith Neumeyer, CEO von First Majestic Silver."Im Jahr 2018 produzierten wir, als weltweite Industrie, 855 Millionen Unzen Silber. Bisher wurde Peru mit 145 Millionen Unzen, Chile mit 42 Millionen Unzen und Argentinien mit 26,5 Millionen Unzen stillgelegt. Das sind insgesamt 213,5 Millionen Unzen, die stillgelegt wurden", erzählte Neumeyer.Der CEO erklärte, dass es bei Silber eine grundsätzlich fehlende Verbindung zwischen dem physischem Markt und dem Papiermarkt gebe. "Das Metall in einem ziemlich engen Markt auf ein 10-Jahrestief sinken zu sehen, zeigt uns, dass die Papiermärkte ein vollkommener Trugschluss sind", meinte er. "Das hat nichts mit der Realität zu tun."Die kürzlichen Silberpreisabnahmen seien rein finanziell und hätten nichts mit den sich ändernden Angebots- und Nachfragefundamentaldaten zu tun. "Das war rein finanziell; Leute, die ihr Papier verkaufen mussten, Leute die gegenüber dem Metall Short-Positionen einnehmen mussten, weil die Märkte absacken. Das hatte überhaupt nichts mit dem physischen Markt zu tun", so Neumeyer. "Es ist ein sehr enger Markt und nun kann man gar kein Metall mehr kaufen."© Redaktion GoldSeiten.de