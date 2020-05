Gold: Rally bleibt intakt

Der Goldpreis konnte sich in den vergangenen Wochen innerhalb eines symmetrischen Dreiecks unterhalb der 1.748 USD stabilisieren. Dieses Dreieck wurde nach oben aufgelöst, jedoch hängt der Kursverlauf zunächst am Hoch bei 1.748 USD fest.Es bietet sich die Chance, die Rally nach dem Verlassen des symmetrischen Dreiecks weiter auszudehnen. Wenn 1.748 USD deutlicher durchbrochen werden können, werden 1.800 USD schnell erreichbar. Ein Rücklauf bis in den Bereich der 1.703 USD bleibt jederzeit möglich. Abgaben unter den bei 1.690 USD liegenden Aufwärtstrend dürften das Chartbild hingegen deutlicher eintrüben.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG