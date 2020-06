Jan Nieuwenhuijs im Interview: Warum Gold zunächst auf 1.500 USD fallen, dann aber 2.500 USD erreichen könnte

Jan Nieuwenhuijs, Goldanalyst bei Voima Gold, sprach in einem Interview mit IG UK jüngst über seine aktuelle Einschätzung zu dem gelben Metall. Gegenüber Victoria Scholar erklärt der Edelmetallexperte, dass er langfristig Gold gegenüber sehr bullisch eingestellt sei, es aber in den nächsten 3-4 Monaten zu deutlichen Preisrückschritten und verstärkter Volatilität kommen könnte.Laut Nieuwenhuijs könnte der Goldpreis zunächst auf bis zu 1.500 USD oder sogar darunter fallen. Diese Einschätzung begründet er mit den durch das Coronavirus verursachten weltweiten deflationären Kräfte.Ende des kommenden Jahres könnte das Edelmetall dann aber locker bei 2.500 USD stehen, da es von der extremen Verschuldung weltweit profitieren werde.Weiterhin erklärt er, dass die momentane Rallye an den Aktienmärkten nicht von Dauer sein und es hier zu massiven Einbußen kommen sollte, da eine ernste Depression auf uns zukomme.© Redaktion GoldSeiten.de