Steigt Silber auf 40 USD?  Peter Hug

Silber könnte im kommenden Jahr durchaus in den Bereich von 35–40 USD je Unze steigen, dies erklärt Peter Hug, Global Trading Director bei Kitco Metals, am Donnerstag in einem Interview mit David Lin.Der Handelsexperte sieht zwei Faktoren, von welchen das weiße Metall profitieren könnte. Sollte es zu einem Inflationsszenario kommen, würde Gold steigen und sein Schwestermetall mit ihm. Hinzu komme außerdem die industrielle Komponente: Silber dürfte während und nach einer Erholung und dem Wiederaufbau der Wirtschaft gefragt sein. Die Performance könnte dann durchaus die von Gold übertreffen.Hug rechnet damit, dass Gold im kommenden Jahr neue Hochs erreichen wird, vermutlich bereits während des ersten Quartals.© Redaktion GoldSeiten.de