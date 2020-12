Bloomberg Intelligence: Silberbullenmarkt hat gerade erst begonnen

Der Silberbullenmarkt hat gerade erst begonnen, so meint Bloomberg Intelligence laut Kitco News , das Silber als "primäres Metall" ansieht, das von der Elektrifizierung und der quantitativen Lockerung im nächsten Jahr profitieren wird. Das graue Edelmetall wird den goldenen Fußstapfen in Richtung seines eigenen Rekords folgen, so Mike McGlone."Silber könnte ein primäres Metall sein, das im Vordergrund von Trends bezüglich Elektrifizierung und quantitativer Lockerung steht; wobei technische Daten unserer Meinung nach auf einen aufkommenden Bullenmarkt hindeuten", so McGlone. "Da es einzigartig wertvoll und zunehmend industriell ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Metall - bekannt als gehebeltes Gold - seinem goldenen Mitstreiter auf neue Hochs folgen wird."Bloomberg Intelligence verglich das Preispotenzial des Silbers mit dem von 2008, als eine Rally begann, die das Metall nahe 50 Dollar brachte. Der Durchbruch des Widerstandes bei 20 Dollar in diesem Jahr war sehr wichtig für das Metall und wird Silber dabei helfen, sich im nächsten Jahr höher zu bewegen.© Redaktion GoldSeiten.de