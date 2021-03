Peter Schiff: Bankrott der Regierung oder des Volkes

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Peter Schiff über die aktuelle Finanzsituation in den USA, Inflation und Anlagemöglichkeiten. Der Chefmarktstratege bei Euro Pacific Asset Management prognostiziert eine ausufernde Inflation.Die US-Notenbank sitze in der Falle: Entweder sie erhöhe die Zinsen und treibe damit das Finanzministerium in den Bankrott, oder sie erhöhe die Zinsen nicht, lasse die Inflation außer Kontrolle geraten und bringe das amerikanische Volk in den Bankrott, so Schiff. Er erklärt: "Wie kann [die Fed] diese Inflation bekämpfen, ohne die US-Regierung in den Bankrott zu treiben? Die Antwort ist, sie kann es nicht. Meine Überlegung ist, wenn sie die Inflation nicht bekämpfen kann, ohne die US-Regierung in den Bankrott zu treiben, wird sie die Inflation nicht bekämpfen, was bedeutet, dass sie die Öffentlichkeit in den Bankrott treibt, weil sie den Wert des Dollars zerstört."Schiff geht davon aus, dass der US-Dollar nicht weiter als Weltreservewährung existieren wird.Angesichts des unvermeidlichen Verfalls des US-Dollars sieht er Investmentmöglichkeiten in den Emerging Markets. "Ich versuche, nach Ländern Ausschau zu halten, die im Allgemeinen fiskalisch verantwortungsbewusster sind als die USA, also mag ich Länder, in denen die Steuern niedriger, die Staatsausgaben niedriger und die Haushalte ausgeglichen sind, in denen es einen Handelsüberschuss und kein Defizit gibt," erklärt Schiff. "Ich mag es, wenn es weniger Regulierungen und mehr wirtschaftliche Freiheiten gibt."© Redaktion GoldSeiten.de