BMO senkt Goldpreisprognose für 2022/23

Die Analysten von BMO Capital Markets gehen laut einer Meldung von Kitco News davon aus, dass der Edelmetallmarkt das Jahr 2021 relativ gut überstehen wird. Im Anschluss daran könnten Gold und Silber jedoch unter Druck geraten. In der aktualisierten Edelmetallprognose bleibt der Ausblick für Gold und Silber im Jahr 2021 unverändert, für die Jahre 2022 und 2023 reduzierte BMO den Ausblick jedoch.Demnach sieht die kanadische Bank den Goldpreis im laufenden Jahr im Durchschnitt bei rund 1.815 US-Dollar pro Unze, relativ unverändert zur vorherigen Prognose. "Obwohl Edelmetalle bereits ein Auge auf einen potenziellen Tapering-Zyklus der Federal Reserve haben, erwarten wir in den nächsten Monaten eine relativ hartnäckige Nachfragestütze für Gold und Silber, sowohl von Seiten der Zentralbanken als auch von Seiten der ETF, vor allem, wenn die Volatilität an den Märkten insgesamt zunimmt", erklären die Analysten."In einer Welt, in der sich die Weltwirtschaft eindeutig im Erholungsmodus befindet, verlagert sich die Aufmerksamkeit natürlich auf die Marschrichtung der Zentralbanken, nicht zuletzt der Federal Reserve. Wir erwarten, dass dies einen gewissen Einfluss auf die Goldpositionierung haben wird, aber angesichts der negativen realen Renditen, der verstärkten geopolitischen Spannungen und des Potenzials für eine größere Marktvolatilität wären wir überrascht, wenn wir in den Jahren 2021-22 aggressive Abflüsse sehen würden", heißt es weiter.Im kommenden Jahr sieht die Bank den Goldpreis unter 1.800 USD fallen und im Jahresdurchschnitt bei 1.731 USD pro Unze liegen. 2023 sehen die Analysten den Goldpreis dann im Jahresdurchschnitt bei rund 1.630 USD pro Unze. "Wir haben die Erwartungen für Gold für 2022 und 2023 aufgrund des nun erwarteten schnelleren Tempos des Tapering und der Zinserhöhungen zurückgeschraubt," heißt es in der Erklärung.Für Silber sieht die Bank etwas mehr Potenzial und hat ihre Preisprognose für 2023 entsprechend leicht angehoben. 2021 rechnen die Analysten mit einem durchschnittlichen Silberpreis von 26,80 USD pro Unze, was relativ unverändert gegenüber der bisherigen Schätzung ist. Im nächsten Jahr sieht die Bank den Silberpreis bei durchschnittlich 25,80 USD pro Unze. Für das Jahr 2023 sieht die Bank den Silberpreis bei durchschnittlich 24,30 USD pro Unze.© Redaktion GoldSeiten.de