Silber: Abwärtstrend setzt sich durch

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen weiter nach unten. Nachdem die Unterstützung bei 25,65 USD durchbrochen wurde, kam es auf niedrigem Niveau zu einer Stabilisierung. Zuletzt scheiterte der Kursverlauf von unten an dieser Hürde.Weiter Abgaben sind ausgehend von 25,65 USD direkt möglich. Unterhalb des Abwärtstrends könnten bald auch die 24,18 USD wieder erreicht werden. Schafft Silber jedoch den Ausbruch über die bei 25,65 USD liegende Hürde sowie den Abwärtstrend, wird eine Erholung bis in den Bereich 26,62 USD schnell möglich.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG