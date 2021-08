Fed-Protokoll: Vorbereitung auf Asset-Tapering in diesem Jahr

Die Offiziellen der Federal Reserve machten während ihres Juli-Treffens Pläne, das Tempo ihres monatlichen Assetkaufprogramms wahrscheinlich vor Ende des Jahres zu drosseln, hieß es im Protokoll, das gestern veröffentlicht wurde. Die Zusammenfassung deutet jedoch darauf hin, dass Zentralbanker klarstellen möchten, dass eine Drosselung, ein Tapering, der Assets kein Vorgänger zu einer drohenden Zinserhöhung sei, berichtet CNBC Im Protokoll wurde angemerkt, dass "einige" Mitglieder bevorzugt bis Anfang 2022 warten möchten, um mit dem Tapering zu beginnen. "Die meisten Teilnehmer merkten an, sollte sich die Wirtschaft größtenteils wie erwartet entwickeln, dass es angemessen sei, das Tempo der Assetkäufe in diesem Jahr zu drosseln", so hieß es im Protokoll. Weiterhin hieß es, dass die Wirtschaft ihr Ziel in Bezug auf Inflation erreicht habe und "nahezu zufrieden" mit dem Fortschritt des Arbeitsmarktwachstums sei.Es hieß wiederholt, dass zuerst ein Tapering stattfinden werde und eine Zinserhöhung unwahrscheinlich sei, bis dieser Vorgang beendet wurde und die Zentralbank ihre Bilanz nicht länger erhöht. Der FOMC entschied sich während des Treffens, die kurzfristigen Zinsen nahe 0 zu belassen, während zeitgleich Optimismus um das Tempo des Wirtschaftswachstum zum Ausdruck gebracht wurde.© Redaktion GoldSeiten.de