Verdoppelt sich der Goldpreis, wenn die US-Notenbank beginnt zu straffen?

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Peter Boockvar, Chief Investment Officer bei der Bleakley Advisory Group, über seine aktuelle Einschätzung zu Gold und Silber.Boockvar ist aufgrund seiner Inflations- und Wachstumsaussichten den Edelmetallen gegenüber äußerts optimistisch gestimmt: "Die Inflation ist nicht vorübergehend. Und das wird der wichtigste Faktor sein, der die Richtung der Wirtschaft und der Märkte bestimmt. Ich rechne nicht mit einer Rückkehr zu den Niveaus vor dem COVID."Dem Branchenexperten zufolge habe Gold das Potenzial, sich zu verdoppeln, sobald die US-Notenbank beginne, die Zinsen anzuheben, um die unerwartet hohe Inflation zu bekämpfen. Silber könnte wieder auf sein Hoch von 50 USD steigen oder dieses sogar noch übertreffen, so Boockvar.Diese hartnäckige Inflation zwinge die Zentralbanken weltweit dazu, mit der Straffung der Geldpolitik zu beginnen. Der nächste große Schritt werde die Anhebung der Zinssätze sein, und das dürfte erhebliche Konsequenzen mit sich bringen: "Wir stehen jetzt an der Schwelle zu einer globalen Straffung, und wie langsam sie auch sein mag, sie wird große Auswirkungen haben". Hierzu erklärt Boockvar: "Seit 2010 fiel jede nennenswerte Marktkorrektur mit dem Ende von QE zusammen. Ich mache mir also keine Illusionen und denke, dass die Fed und andere Zentralbanken die Geldpolitik straffen werden und es keine Probleme geben wird."Auch die Aktien von Goldbergbauunternehmen seien derzeit vielversprechend. "Die Minengesellschaften sind sehr billig, und sie werden [trotz] gesunder Dividenden nicht respektiert", so der Vermögensberater. "Wenn wir an die guten Bergbauunternehmen denken, die nachhaltige Gesamtkosten von 800 oder sogar 900 Dollar haben und Gold für 1.800 Dollar verkaufen können, ist das eine ziemlich große Gewinnspanne, die diese Unternehmen schon lange nicht mehr hatten."© Redaktion GoldSeiten.de