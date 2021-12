Gelddrucken ist aus dem Ruder gelaufen  James Turk

Greg Hunter sprach kürzlich mit James Turk über die Inflation und den aktuellen Zustand der Finanzmärkte. Der bekannte Goldexperte sieht in der steigenden Inflation nicht das einzige Problem, denn wenn das Geld an Kaufkraft verliere, verliere die Allgemeinheit ihre Freiheit. In seinem neuem Buch "Money and Liberty" (Geld und Freiheit) stellt er einen direkten Zusammenhang zwischen gesundem Qualitätsgeld und Freiheit her.Turk erklärt: "In dem System, das wir haben, braucht man Inflation und Reglementierung, damit es funktioniert. Wenn man reglementiert, bedeutet das eine Einschränkung der Freiheit. [. . .] Sie versuchen, das System am Laufen zu halten, und während sie das System am Laufen halten, gibt es mehr und mehr Reglementierungen. [. . .] Das System ist an sein Ende gekommen."Laut Turk können die US-Notenbank die Zinssätze nicht anheben, da eine Zinserhöhung um nur 1% die Kreditkosten, die die Regierung zahlen müsste, auf 300 Milliarden Dollar pro Jahr erhöhen würde. Stattdessen könne die Regierung noch mehr Geld ausgeben: "Hyperinflation ist letztendlich das Ergebnis von Staatsausgaben. Wenn die Regierung außer Kontrolle ist, sind ihre Ausgaben außer Kontrolle, und die Zentralbank wandelt diese Ausgaben in Geld um, und genau da sind wir jetzt. Wir befinden uns auf dem Weg zur Hyperinflation.Der Goldfan warnt vor einer möglicherweise bevorstehenden Finanzkrise wie im Jahr 2008 – nur schlimmer –, da das System derart verschuldet sei.Insgesamt sei aktuell nicht die Zeit, um zu versuchen, viel Geld zu verdienen. Jetzt sei die Zeit, sich vorzubereiten und das zu schützen, was man habe.© Redaktion GoldSeiten.de