US-Aktienmärkte werden in diesem Jahr um 90% einbrechen

Michelle Makori sprach für Kitco News jüngst mit Harry Dent, dem Gründer von HS Dent Publishing, über dessen Prognosen für das neue Jahr.Der Ökonom geht demnach davon aus, dass in diesem Jahr der größte finanzielle Abschwung aller Zeiten stattfinden könnte. Entsprechend würden die Anleger das "größte Risiko ihres Lebens" eingehen, wenn sie nicht jetzt verkaufen, bevor der Markt völlig zusammenbreche.Dent erklärt, dass der Ausverkauf von Risikopapieren in Wellen erfolgen dürfte, wobei die erste Welle einen Rückgang der US-Aktienmärkte um bis zu 40% und die gesamte Bärenphase einen Gesamtverlust von 90% für den S&P 500 zur Folge haben werde; – nicht unähnlich dem, was mit den Tech-Aktien während der Dot-Com-Blase von 1999 passierte."Dies wird der größte Crash und der größte Abschwung Ihres Lebens sein, und der größte Teil davon wird wahrscheinlich im Jahr 2022 stattfinden", so Dent. "Der gesamte Absturz wird 80 bis 90% betragen".Der Absturz wird vor allem darauf zurückzuführen sein, dass sich die Finanzassets in einer Blase befinden, die er als "größte Blase in der Geschichte" bezeichnet und welche auf eine Überstimulierung durch die Federal Reserve zurückzuführen sei.© Redaktion GoldSeiten.de