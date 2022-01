Verbot von Container-Leerfahrten aus den USA heraus

Noch weitreichende Folgen dürfte ein jüngst in den USA verabschiedetes Gesetz nach sich ziehen, wonach leere Container (z.B. per Schiff) nicht mehr aus den USA geschafft werden dürfen.Die US-Regierung möchte damit im Wirtschaftskrieg gegen China den Warenzustrom aus China begrenzen.Hintergrund ist, daß in China schon jetzt nicht ausreichend Container verfügbar sind, um (insbesondere angesichts des gigantischen Exportdefizits der USA mit China) alle georderten chinesischen Waren (meistens per Schiff) in die USA zu bekommen.Weitere Lieferkettenunterbrechungen werden die Folge sein.Der Haupt-Leidtragende dieser neuen Regelung ist Europa. Denn von dort werden die in China benötigten Container vorzugsweise abgezogen, wenn Waren in die USA zu bringen sind. Dort wiederum werden sich immer mehr Container stapeln und den weltweiten Handel massiv ausbremsen.Was eigentlich als Eindämmungspolitik für das US-Handelsbilanzdefizit gedacht war, könnte sich schon bald als entscheidende Blockade im weltweiten Räderspiel des Welthandels entpuppen. Noch ist nicht abzuschätzen, ab wann und wie heftig die Kapitalmärkte auf diese Situation reagieren werden.© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus den " Vertrauliche Mitteilungen ", Nr. 4478