Briton Hill: Gold bald bei 3.000 USD, Silber bei 50 USD

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Briton Hill, Präsident von Weber Global Management, über die Absicherung von Investments im aktuellen inflationären Umfeld."Rohstoffe sind mein Favorit. Aktien sind eine gute Absicherung für eine moderate Inflation, aber das haben wir hinter uns. Ich mag Gold, weil es stabil ist", erklärt Hill in dem Interview. "In Gold kann man leicht ein- und aussteigen, und man kann es überall kaufen. Auch Silber ist eine gute Anlage."Der Experte glaubt, dass Gold in den nächsten zwei Jahren zwischen 2.500 und 3.000 USD pro Unze gehandelt werden und Silber auf 50 USD pro Unze steigen könnte. "Im Moment muss ich in etwas investiert sein, das mein Vermögen bewahrt, und deshalb ist Gold ein wichtiger Bestandteil meines Portfolios. Das war schon in den letzten Jahren so", so Hill. "Aber in Zeiten wie diesen bieten sich enorme Chancen. Es gibt einige fantastische Gelegenheiten, aber man muss die wirtschaftlichen Faktoren mit den Bewertungen abwägen und dann entscheiden, wann ein guter Zeitpunkt zum Kauf ist."Seinen Optimismus in Bezug auf den Rohstoffsektor erklärt Hill wie folgt: "Rohstoffaktien wie Bergbau- und Energieunternehmen werden sich gut entwickeln, weil die Menschen ihre Produkte weiterhin nutzen werden. Die Rohstoffpreise schießen in die Höhe und tendieren dazu, sich in Inflationszyklen sehr gut zu entwickeln." Hill geht davon aus, dass auch Lebensmittel- und Agrarunternehmen in dieser inflationären Zeit gut abschneiden werden.In Bezug auf die Inflation sagt Hill weitere Anstiege voraus. "Es würde mich nicht überraschen, wenn wir im nächsten Monat eine zweistellige Inflationsrate sehen würden".© Redaktion GoldSeiten.de