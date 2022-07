WGC: Zentralbanken im Mai erneut Nettogoldkäufer

© World Gold Council

Der World Gold Council veröffentlichte heute die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Notenbanken weltweit. Bei einem Großteil der aufgeführten Banken wurden die Daten per Ende Mai 2022 berücksichtigt.Den Angaben zufolge meldeten die Zentralbanken einen Nettozuwachs der weltweiten Goldreserven von 35 Tonnen. Damit handelt es sich um den zweiten Monat in Folge mit offiziellen Nettokäufen.Die Türkei kaufte im Mai 13,3 Tonnen Gold, Usbekistan 9,0 Tonnen und Kasachstan 6,3 Tonnen. Für Katar wird ein Plus von 4,7 Tonnen angegeben und für Indien ein Anstieg um 3,8 Tonnen.Deutschland war der einzige Verkäufer und verringerte seine Goldreserven um 2,4 Tonnen – vermutlich für die Prägung von Gedenkmünzen.© Redaktion GoldSeiten.de