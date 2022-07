Platin - Reagieren die Käufer?

Bis Anfang Juni konnten sich die Bullen bei Platin nicht beschweren. Trotz volatilem Kursgeschehen konnte die übergeordnete Seitwärtsbewegung aufrechterhalten werden. Dabei kam es sogar zu einer kleinen Kaufwelle, welche allerdings bei 1.023,50 - 1.032,78 USD stoppte. Seither kam es zu einer größeren Verkaufsbewegung inklusive Sell-Signal durch den Rückfall unter die 900-USD-Marke.Erst in der letzten Handelswoche kam es bei Platin zu einem Konter- und Re-Break-Versuch des 900-USD-Levels. Dieses Momentum wurde jedoch nur kurz aufrechterhalten, da in dieser Handelswoche erneute Verluste folgten. Nun rücken auf der Unterseite die Unterstützungen bei 842,50, 834 sowie 813,15 - 823,45 USD in den Fokus. Hier könnte es seitens der Bullen zumindest zu Stabilisierungsmustern kommen. Würden diese allerdings ausbleiben, muss unterhalb von 813,15 USD mit einer Fortsetzung der Korrekturbewegung auf 773,50 USD gerechnet werden.© Johannes BüttnerQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG