Gold wird in Richtung 1.600 $ fallen, wenn der Preis unter 1.675 $ sinkt  ANZ

Der Goldpreis hat kürzlich die Trendlinienunterstützung bei 1.760 $/oz durchbrochen und der Goldpreis erreichte ein 11-Monats-Tief. Die nächste Unterstützung befindet sich bei 1.675 $. Sollte diese Marke nach unten durchbrochen werden, könnte der Goldpreis bis auf 1.600 $ fallen, davon gehen laut FXStreet zumindest die Analysten der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) aus.Laut der Bank ist die Preisentwicklung von Gold bearisch einzuschätzen: "Die Marktstimmung wird negativer, während der Preis auf 1.675 $ zusteuert. Wir gehen davon aus, dass er dieses Unterstützungsniveau halten wird, andernfalls könnte er in den Bereich von 1.600 $ fallen. Ein Fibonacci-Retracement vom Tief im September 2018 zum diesjährigen Höchststand deutet darauf hin, dass die nächsten Unterstützungsniveaus bei 1.614 $ und 1.500 $ liegen."Es gebe derzeit keine Anzeichen für eine Trendwende, während der unmittelbare Widerstand bei 1.744 $ gesehen werden könne. Der Abwärtstrend scheine intakt, bis die Preise über 1.800 $ ausbrechen, so die ANZ.© Redaktion GoldSeiten.de