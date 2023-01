Gianni Kovacevics Prognose zum Rohstoffmarkt

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Gianni Kovacevic über dessen Prognose zur Entwicklung der Rohstoffe im Jahr 2023 und darüber hinaus.Während sich die Märkte auf einen "Rohstoff-Superzyklus" vorbereiten, der durch die Elektrifizierung in den nächsten zehn Jahren angetrieben wird, wird Kupfer eine Hausse erleben und bis auf 10 $ pro Pfund steigen, glaubt der Gründer von LithiumBank Resources. "Wir befinden uns in einem Rohstoff-Superzyklus, insbesondere bei Dingen, die in die Zukunft der Energie einfließen", erklärt er. "Es gibt eine laufende Umstellung auf Elektrifizierung. Je umweltfreundlicher und sauberer die Energie ist, die erzeugt, transportiert und genutzt wird, desto größer ist die Nachfrage nach Kupfer. [...] Man könnte Kupfer inflationsbereinigt bei 9 oder 10 Dollar pro Pfund sehen."Neben Kupfer sieht Kovacevic auch Lithium als "magische Zutat" auf dem Weg zur Elektrifizierung. "Lithium und Kupfer werden die beiden Hauptbestandteile einer Batterie sein", prognostiziert er. "Der neue, größte Vorteil ist [...] die Fähigkeit, Strom zu erzeugen, vor allem auf dem Dach, diese elektrische Energie zu speichern und sie bei Bedarf zu nutzen oder ins Netz einzuspeisen."Kovacevic zufolge haben Lithium und Kupfer das Potenzial, Nationen energieunabhängig und emissionsfrei zu machen, während sich die Länder in Richtung der so genannten grünen Energie bewegen.© Redaktion GoldSeiten.de