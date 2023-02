Eine sehr zerfahrene Woche an den Märkten und auch die zunächst gut gestarteten Basismetalle haben sich im Laufe der Woche wieder nach unten bewegt. Die Märkte sind verunsichert, da die Wirtschaftsdaten aus den USA weiterhin ordentlich aussehen. Eigentlich würden die Marktteilnehmer schwächere Daten bevorzugen, da dann das Zins-Top wahrscheinlicher würde.Doch mit dem weiterhin festen Arbeitsmarkt und auch sonst guten wirtschaftlichen Daten könnte die FED aufgrund der hohen Teuerung weitere Zinsschritte nach oben gehen. Die Wetten in Richtung einer weiteren 0,50% Erhöhung im März finden mit 28,40% mehr Anhänger als noch vor einem Monat, als nur 2,80% daraufgesetzt haben:Technisch sehen die Edelmetalle und die Goldaktien relativ gleich aus. Die Korrekturen bislang allesamt in den Bereich der 50% Fibonacci-Unterstützungen.Silber gefällt mir aktuell am besten, deshalb auch der erste Kauf vor einer Woche. Allerdings ist Silber auch immer tückisch - mit Fehlausbrüchen nach oben wie nach unten.Die Goldminen tun sich weiterhin schwer, was auch mit den vielen schwachen Quartalszahlen in Kanada zu tun hat und auch den Gewinnwarnungen.Große Unternehmen wie Agnico Eagle Gold Fields oder AngloGold Ashanti haben jüngst enttäuscht und wenn diese Schwergewichte fallen, werden auch die restlichen Aktien mit nach unten gezogen, die Indizes sowieso.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.